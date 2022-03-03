Москва, , 09:55 — REGNUM Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину 3 марта исполнилось 56 лет.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин родился 3 марта 1966 года в городе Лобня Московской области в семье работников аэропорта «Шереметьево». В разные годы работал в предпринимательстве и на государственной службе.

В 2010 году возглавил Федеральную налоговую службу (ФНС) России. 16 января 2022 года Государственная дума РФ утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. В этот же день стал членом Совета Безопасности РФ.

В 2010 году защитил докторскую диссертацию по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». Имеет государственные награды.

Женат, воспитывает троих сыновей.