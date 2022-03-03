Оренбург, , 09:55 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области создана межведомственная комиссия по стабилизации экономики. Распоряжение о ее создании опубликовано на портале администрации муниципалитета.

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Возглавил комиссию мэр Василий Козупица. В состав вошли чиновники, налоговики, судебные приставы, полицейские, сотрудники пенсионного фонда, прокуратуры и трудовой инспекции.

Задачей комиссии указано обеспечение социальной защищенности работающего населения в части оплаты труда работников и своевременного поступления налогов в бюджеты всех уровней. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы Орска по финансово-экономической политике.