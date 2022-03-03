Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершена оценка выкупной стоимости всех 60 квартир в аварийном доме №4, расположенном в переулке Кривошлыковском. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

По его словам, 26 собственников уже получили уведомления, где указана сумма выплат. Восемь человек согласились с выкупной стоимостью. Средняя стоимость одного квадратного метра составила около 90 тыс. рублей. Жильцы могут обратиться в суд, если их не устроит указанная сумма.

ИА REGNUM сообщало, что в конце января 2022 года в доме был объявлен режим ЧС, людям предложено переехать в микрорайон Суворовский. Часть жильцов считает, что дом подлежит ремонту.