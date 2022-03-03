Москва, , 09:53 — REGNUM Власть преувеличивает общественный авторитет охранительной части «бойцов информационного фронта» при проведении специальной операции на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

«К моему глубочайшему сожалению, эти бойцы очень сильно подпалили себя и при поддержке пенсионной реформы, и тем более в ходе разнузданной вакцинации. Не будем дискутировать о том, нужны были вакцины от коронавирусной инфекции, или нет, это другая тема. Разберем данный вопрос чисто политически», — заявил Кургинян.

По его словам, навскидку в нашей стране вакцинировалось 60% население, что является низким показателем относительно Запада. При этом, какая-то часть населения купила справки, а какая-то часть считает себя жертвой административных репрессий. Причем, жертвой, пошедшей на соглашение вопреки своей воле и под давлением.

«Это одна треть от 60% населения, или больше, но никак не меньше. Но тогда 40% населения — это люди, которые отказались вакцинироваться плюс 20% населения — это люди которых заставили вакцинироваться или имитировать вакцинацию, причем неизвестно, какая из этих подгрупп более остро не приемлет случившееся», — добавил политолог.

Стало быть, мы находимся в ситуации, когда больше половины населения, то есть как правило консервативная часть общества, поддерживающая традиционно власть и президента Путина, никоим образом не поддерживает вакцинацию.

«Именно с этим населением звезды нашей охранительной идеолого-информационной когорты обошлись самым несуразным образом. Они эту часть населения сильно оскорбили, и ответом был разрыв коммуникаций… Видимо, такие ревнители вакцинации из охранительного лагеря почему-то решили, что им надо жить до завершения вакцинации, и никакого «потом» не будет. А вот теперь наступило «потом». А связь с определенной части населения или разорвана, либо более или менее повреждена. Чаще — сильно повреждена», — добавил он.

В связи с этим никакого лихорадочно-патриотического угара у указанной части населения не наблюдается даже сейчас, в начале всех событий. А если спецоперация продолжится на длительном интервале времени, то в такой ситуации тренд всегда будет негативным, подчеркнул Кургинян.