Нью-Йорк, США, , 09:53 — REGNUM Новый представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что надеется спасти систему здравоохранения Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Мохаммад Аг Ивиа, новый представитель ЮНИСЕФ в Афганистане, написал в Twitter, что благодаря партнёрам и донорам возможно предотвращение полного коллапса здравоохранения Афганистана. Он рассказал о посещении медицинских учреждений во время своего визита в Мазари-Шариф.

По словам Ивиа, медицинские работники неустанно трудятся во имя здоровья детей и матерей.

Это первый визит Ивиа в Афганистан за время его пребывания на посту нового представителя ЮНИСЕФ.