Ставрополь, 3 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края намерены поддержать уроженцев региона, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В крае будет принят закон, определяющий порядок оказания помощи раненым и семьям погибших. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, выступивший с данной инициативой в ходе конференции «Единой России».

Stavregion.ru Владимир Владимиров

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«Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России» выступил с предложением — разработать краевой закон о поддержке ставропольских ребят, которые участвуют в боевых действиях. С выплатами для раненых при исполнении боевой задачи и семьям тех, кто погиб смертью храбрых. Рассчитываю, что депутаты краевой думы откликнутся. Мы не бросаем своих. Поддерживаем наших. И курс нашего президента», — написал губернатор Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.

Владимиров подчеркнул, что ставропольчане с уважением и благодарностью относятся к тем, кто сражается, защищая нашу страну и принимающих участие в спецоперации, «направленной на устранение угроз для мирного существования России и исключения появления у наших границ направленных против нас ядерных бомб и ракет».