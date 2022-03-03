Ереван, 3 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Армении, министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян не смог набрать нужного количество голосов депутатов парламента, чтобы победить на выборах в первом туре. Об этом 3 марта объявил на заседании глава счетной комиссии Нарек Бабаян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Голосование проходило 2 марта. В нем принимали участие только депутаты от правящей партии «Гражданский договор». Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и отказались голосовать.

В первом туре Хачатрян получил 69 голосов из 107. Для победы ему нужно было получить 82 голоса. В правящей партии не было столько голосов для того, чтобы провести в президенты своего кандидата.

Стоит отметить, что в Армении на случай провала первого тура выборов президента предусмотрен второй. На нём для победы нужно набрать 65 голосов. Если и тогда избрать президента не получится, то в третьем туре для этого требуется простое большинство парламента.