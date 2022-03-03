Белгород, , 09:55 — REGNUM Пользователи мессенджеров в Белгородской области получают «обращения» от имени губернатора, в которых жителей просят создавать патрули и проявлять максимальную бдительность из-за ситуации на Украине, сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM.

«Обращение» от имени губернатора Скрин страницы

В рассылке пользователей предупреждают, что следует отказаться от посещения многолюдных мест, жителям многоквартирных домов желательно создать парные патрули по охране дворов, водозаборных станций, учреждений образования и больниц, особенно в ночное время.

«Очередная ложь! Только теперь чуть более изощрённая. Все обращения и сообщения я записываю ежедневно и публикую в своих социальных сетях. По имеющейся информации, на территории региона никаких действий не происходит. Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Я всегда с вами на связи», — отреагировал на рассылку губернатор Вячеслав Гладков.

По мнению пользователей, цель подобных сообщений — посеять панику среди населения.