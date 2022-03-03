Белгород, 3 марта 2022, 09:55 — REGNUM Пользователи мессенджеров в Белгородской области получают «обращения» от имени губернатора, в которых жителей просят создавать патрули и проявлять максимальную бдительность из-за ситуации на Украине, сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM.
В рассылке пользователей предупреждают, что следует отказаться от посещения многолюдных мест, жителям многоквартирных домов желательно создать парные патрули по охране дворов, водозаборных станций, учреждений образования и больниц, особенно в ночное время.
По мнению пользователей, цель подобных сообщений — посеять панику среди населения.