Кызыл, 3 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Туве спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. 3 марта здесь ожидается сильный западный ветер до 20 метров в секунду, на дорогах гололедица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Dtp-online-news.ru Гололед

В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности, во время ветра нельзя находиться рядом с лёгкими конструкциями и деревьями.

«Ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, быть осторожными, обходя оборванные провода. Водителям при гололеде быть максимально внимательными и осторожными во время движения на дороге», — добавили в ведомстве.