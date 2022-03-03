Пенза, 3 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Жителей Пензенской области приглашают пройти флюорографическое обследование 7, 12, 19 и 26 марта. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта), сообщает региональный минздрав.

(сс) kalhh Легкие

В Пензе в здании детской поликлиники областной туберкулезной больницы обследование можно пройти по предварительной записи с 08:00 до 14:00 (мск).

По словам заместителя главного врача по медицинской части Пензенской областной туберкулезной больницы, главного внештатного фтизиатра Пензенской области Анны Клестовой, количество случаев легочных форм заболеваний ежегодно увеличивается. Своевременное выявление облегчает процесс лечения, а также помогает избежать массового распространения заболевания среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за девять месяцев 2021 года наблюдается рост детской заболеваемости туберкулезом на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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