Жиздра, Калужская область, , 10:01 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя города Жиздра. Он обвиняется в убийстве бывшей супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 16 декабря 2021 года на территории одного из домов города Жиздра обвиняемый нанёс 51-летней женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Как установлено в ходе расследования, обвиняемый и его жертва ранее являлись супругами, а мотивом убийства стала ревность.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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