Жиздра, Калужская область, 3 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя города Жиздра. Он обвиняется в убийстве бывшей супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

По версии следствия, вечером 16 декабря 2021 года на территории одного из домов города Жиздра обвиняемый нанёс 51-летней женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Как установлено в ходе расследования, обвиняемый и его жертва ранее являлись супругами, а мотивом убийства стала ревность.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.