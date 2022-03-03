Тольятти, Самарская область, , 09:54 — REGNUM Выкупить стелу «Ладья» и сохранить её для жителей Тольятти как исторический символ намерен глава города Николай Ренц. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Тольятти Abvkids.ru

2 марта в соцсетях появились сведения о продаже стелы «Ладья», которая расположена в Тольятти на кольцевой развязке ул. Борковской и Южного шоссе.

Сообщается, что собственником этой стелы является АО «АВТ», его владелец выставил «Ладью» на продажу за 56 400 рублей.

Отмечается, что глава Тольятти Николай Ренц выразил обеспокоенность в связи с решением собственника стелы выставить её на продажу. Он связался с руководителем фирмы и сообщил, что готов лично выкупить объект на собственные средства для того, чтобы «Ладья» была сохранена для города и его жителей как один из главных исторических символов Тольятти.