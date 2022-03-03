Донецк, , 09:47 — REGNUM Город Волноваха уже в ближайшее время перейдёт под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом 3 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Волноваха — на данный момент заканчивается операция по зачистке города», — уточнил он.

Басурин добавил, что уже скоро ДНР объявит о полном контроле над городом.

Читайте также: Военные ДНР вошли в Волноваху

Как сообщало ИА REGNUM, российская специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. 2 марта представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин, что продвижение войск Донецкой Народной Республики идёт по плану: захваченный Украиной город Мариуполь полностью блокирован вооружёнными силами ДНР, группа войск вошла в Волноваху.

Ранее по теме: Военные ДНР освободили 37 населенных пунктов