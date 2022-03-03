Абакан, , 09:46 — REGNUM Ещё восемь человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что жертвами коронавирусной инфекции стали пять женщин (70 лет, 72 года, 77 лет, 86 лет, 91 год) и трое мужчин (62 года, 63 года, 72 года).

Таким образом, с 1 января 2022 года в Хакасии скончались уже 244 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сути в регионе выявили 298 носителей коронавируса.

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