Москва, 3 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Центральный Банк России ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

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«30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — объяснили решение в ЦБ.

Предписание Центробанка начнет действовать с 9:00 мск 3 марта. Срок действия данной меры не указан.