Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы (Госстройнадзор) Ленобласти Дмитрия Лобановского, обвиненного в получении взятки в крупном размере и халатности. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Ленобласти.

Уголовное дело 63.мвд.рф

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2020 года получил 500 тыс. рублей от генерального директора ООО «Пони», строящего офисное здание со складскими помещениями в МО «Виллозское сельское поселение» Ломоносовского района Ленобласти, за выдачу разрешения на ввод построек в эксплуатацию.

«Кроме того, ненадлежащее осуществление им контроля за ходом и результатами строительства жилых комплексов «Тридевяткино царство» и «Город детства» в городе Мурино Всеволожского района и Гатчины повлекло хищение руководителями данных юридических лиц денежных средств участников долевого строительства, а также значительное нарушение сроков строительства», — отметили в прокуратуре региона.

Как уточнили в СУ СКР по Ленобласти, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления. Чтобы устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, в адрес губернатора Ленинградской области были внесены представления, по результатам которых уволены три сотрудника комитета Госстройнадзора.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

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