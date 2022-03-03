Шадринский район, Курганская область, 3 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Курганской области храму Преображения Господня в селе Батурино вернули первозданный облик. Об этом сообщает региональный НПЦ по охране памятников истории и культуры.

Пресс-служба губернатора Курганской области

История храма тесно связана с жизнью архимандрита Антонина Капустина — начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Строительство первого деревянного здания храма началось в 1765 году. В 1816 была заложена каменная церковь, которая действовала до 1931 года. После закрытия в храме размещали ремонтную мастерскую, дизельную станцию, а колокольня использовалась как парашютная вышка.

Возрождение церкви началось в 1999 году по инициативе местных жителей. Активную помощь в восстановлении оказали фонд «Батуринская святыня» и Императорское православное Палестинское общество. И 2022 год Храм Преображения Господня встретил в своей первозданной красоте.