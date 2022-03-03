Сиэтл, США, , 09:43 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Сиэтла» шайбы забросили нападающие Александер Веннберг, Калле Йернкрок, Янни Гурд и Колин Блэквелл.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Филип Томасино и Мэтт Дюшейн, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 39 очков. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 64 очками.

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