Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Известный американский разработчик Уоррен Спектор (Deus Ex) уже работает над новой игрой в жанре immersive sim. Об этом 3 марта пишет издание PC Gamer.

Геймер Lyncconf Games

«Поклонники моих работ уже знают, чего ожидать: захватывающего мира и увлекательного повествования, на которое игроки будут напрямую влиять своим выбором», — говорится в заявлении Спектора. Известно, что пока неназванный проект находится на ранней стадии разработки. Дополнительные подробности сюжета и игровых механик пока не раскрываются.

Напомним, что immersive sim («иммерсивная симуляция») — это жанр видеоигр, в котором игрокам предоставляется огромное множество способов для прохождения уровней. В таких проектах поощряются нестандартные творческие решения, в том числе и изначально незапланированные разработчиками.

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