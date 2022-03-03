Кунгур, Пермский край, , 09:42 — REGNUM В городе Кунгуре прокуратура потребовала от чиновников организовать питьевое водоснабжение населения четырех деревень. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки установлено, что водоснабжение деревень Подъельник, Калиничи, Новоселы, Чувирята Кыласовской получают лишь техническую воду. Участок водопроводных сетей, с использованием которых осуществляется водоснабжение, в реестре муниципального имущества не числится.

«При этом местная администрация меры по инвентаризации инженерных сетей, их обследованию, постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества, признанию права муниципальной собственности не принимает, подвоз питьевой воды гражданам не осуществляет, бездействуя в решении вопросов местного значения», — сказали в прокуратуре Прикамья.

В адрес главы Кунгурского муниципального округа внесено представление с тебованием устранить недостатки.