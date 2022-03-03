Донецк, , 09:46 — REGNUM Боевики украинских националистических образований не позволяют жителям Мариуполя выйти из города по гуманитарному коридору. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 3 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дают людям покинуть город. При этом в Мариуполе серьёзные перебои с продовольствием, водоснабжением и электроснабжением. Из-за украинских силовиков город превращается в концлагерь.

«А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Минобороны России проинформировали о полном блокировании Мариуполя войсками ДНР.

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