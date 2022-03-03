Москва, , 09:40 — REGNUM Коммунальные службы Москвы начали готовиться к весеннему паводку, проводя ряд комплексных мероприятий. Ожидается, что паводок начнется в ближайшие недели, сообщается на портале мэра столицы.

Паводок Vsluh.ru

Так, специалисты проверяют водосточные инженерные коммуникации, промывают и очищают городские трубопроводы, коллекторы, смотровые и дождеприемные колодцы.

Работы ведут на участках водосточной сети, где ожидаются интенсивные паводковые воды. Оперативные бригады круглосуточно очищают водоприемные колодцы ливневой сети, их число составляет примерно 110 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за весеннего паводка в Москве усилен контроль качества воды.

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