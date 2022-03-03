Йошкар-Ола, , 09:39 — REGNUM Характер весеннего половодья на территории Марий Эл зависит от погодных условий, которые будут наблюдаться в марте и апреле.

Разлив рек Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области

Однако, по предварительным прогнозам, прохождение паводка в текущем году будет носить спокойный характер, сообщил начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Сергея Скоробогатов.

В зоне подтопления могут оказаться пять населенных пунктов в четырех районах региона — Йошкар-Ола, Куяр, Кокшайск, а также поселки Три Рутки и Нолька, сообщает MariMedia.

Высота подтопления прогнозируется в пределах 10 см. Наиболее вероятно подтопления объектов, расположенных в низинных участках местности.

На случай необходимости эвакуации организованы девять пунктов временного размещения для жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Марий Эл продолжается подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья. Всего в регионе эксплуатируется 191 гидротехническое сооружение водохозяйственного комплекса, самые значительные — три инженерные защиты Чебоксарского водохранилищ, три участка берегоукрепления, один пруд-отстойник, одно защитное сооружение и 183 гидроузла общего назначения, которые были построены еще в 1980-е годы.

Читайте также: Гидротехнические сооружения Марий Эл готовят к половодью