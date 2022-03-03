Париж, , 09:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении очередного европейского саммита 10 и 11 марта в Версале, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elle.fr

«Мы больше не можем полагаться на то, что другие нас кормят, лечат, информируют, финансируют или даже защищают», — заявил глава французского государства.

Эммануэль Макрон также подтвердил свое стремление к «стратегии европейской энергетической независимости».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что государство «примет участие» в приеме украинских беженцев.

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