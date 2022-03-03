Томск, 3 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Томской области в 2022 года будет капитально отремонтировано многоквартирных домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, строительно-монтажные работы пройдут в 209 домах, для остальных подготовят проект ремонта.

Томск

Строители будут менять крыши, чердачные перекрытия и лифты, обновлять фасады, а также ремонтировать внутренние инженерные системы. Всего на эти цели планируется потратить около 1,5 млрд рублей.

«Краткосрочный план с таким бюджетом в регионе сформирован впервые. Собираемость взносов за капремонт по итогам 2021 года в Томской области тоже установила рекорд, превысив 100%», — добавили в администрации.