Сеул, 3 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В январе 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 11,5%, до 16,54 трлн вон (~$13,74 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Известно, что продажи продуктов питания и напитков выросли на 17,5%, продукции сельского, лесного хозяйства и продукции животноводства — на 26,3%.

Объём транзакций в сфере транспортных услуг и туризма увеличился в более чем в два раза.

75,5% транзакций пришлись на мобильные устройства, что является самым высоким показателем с 2013 года.