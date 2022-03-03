Оренбург, , 09:36 — REGNUM Завершилась разработка дизайн-проекта благоустройства Зауральной рощи и левого берега реки Урал в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Зауральная роща Orenburg.ru

Проект составлен с учетом пожеланий горожан. В зоне отдыха появится кинотеатр под открытым небом и смотровая площадка на берегу Урала, заработает канатная дорога, обустроят зоны детских и всесезонных спортивных активностей с прокатом инвентаря, экотропу. Исторический фонтан, чашу фонтана и сцену реконструируют. Предусмотрено освещение всех дорожек и площадок, дополнительное озеленение, система навигации. Зеленый парк будет создан без капитальной застройки.

Общая площадь проектирования составила 280 гектаров. Территория делится на три кольца, различающиеся функциями и плотностью благоустройства.

Проект благоустройства Зауральной рощи и левого берега реки Урал планируют реализовать в три этапа. Каждый из них будет выдвинут на рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».