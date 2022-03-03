Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге масштабно обновят подвижной состав метрополитена за счёт выделенных городу федеральных средств. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Устаревший вагон метро

Соответствующая заявка от Смольного уже одобрена правительством Российской Федерации. На покупку 950 новых вагонов из Фонда национального благосостояния выделят 96,9 млрд рублей. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

За счёт приобретения 950 новых вагонов удастся заменить 50% действующего подвижного состава. Уже известно, какие именно линии получат новые вагоны. На Кировско-Выборгской (красной) линии метро заменят устаревшие вагоны и полностью обновят составы на Московско-Петроградской (синей) линии. Новые вагоны заменят половину состава на Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии.

«Такое масштабное обновление происходит впервые за последние тридцать лет. Сегодня в эксплуатации нашего метрополитена находятся более 1900 вагонов. Сорок процентов подвижного состава отслужили нормативный срок», — сообщил губернатор Александр Беглов.

Износ вагонов в метро Петербурга составляет порядка 50%, а треть вагонов достигла «возраста» в 50 лет.

Меры по модернизации петербургского метрополитена повысят комфорт транспорта для пассажиров и снизят количество потребляемой энергии на 10%. Напомним, закупка вагонов включена в транспортную реформу Петербурга, которая будет происходить в три этапа.