Абакан, 3 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 298 человек, выздоровели 828 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в правительстве республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Соблюдайте дистанцию»

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня в Хакасии составил 0,7; за неделю — 0,5. Всего с начала 2022 года в регионе выявлено 30 073 случая COVID-19.

Количество амбулаторных пациентов снизилось до 2456 (-262) человек. В стационаре проходят лечение 738 (-52) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в регионе выявили 310 носителей коронавируса, выздоровели 1014 человек.