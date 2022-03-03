Москва, 3 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Одними из ключевых проблем специальной операции России на Украине является избыточный оптимизм по поводу возможностей нашей отечественной пропаганды, а также политической системы оказывать противодействие быстро растущим нагрузкам, никак не меняясь при этом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян

По его словам, опыт первых дней пропагандистской кампании показал, что российская система пропаганды не может, не хочет и не будет проявлять страстной наступательной пропагандистской войны против Запада, но может лишь прозябать каждый на свой манер. И эта проблема имеет прямое отношение с проблемой политической.

«Власть пока еще не проиграла улицу. Но она не пресекла ни «антивоенные» порывы соответствующих СМИ, ни «антивоенные порывы» соответствующей улицы. А главное, она не нашла того языка и той убедительности, которые повлияли бы на эти СМИ и на эту улицу по существу. Шапкозакидательские настроения и в этом вопросе ошибочны. А коль скоро они ошибочны, то пресекать все, противодействующее успеху спецоперации придется. Это недемократично, может быть, но что поделаешь. Проиграть эту спецоперацию нельзя. Ставки слишком большие — жизнь и смерть нашего народа. Ставки эти не связаны с судьбой отдельных лиц», — заявил Кургинян.

Он отметил, что все это нужно объяснять и СМИ, и улице, предупреждая о последствиях легкомысленного поведения и показывая на практике, что есть существенное различие между политической оппозицией в обычных условиях и сходной деятельность в ходе проведения судьбоносной спецоперации.

Отметим, что данное выступление было сделано до информации о блокировки радио «Эхо Москвы» и других противодействующих успеху российской спецоперации на Украине СМИ. Однако даже при этом пока определенности в вопросе об окончательной нейтрализации выступающих на стороне противника СМИ еще нет. В политической плоскости вопрос еще более непоределенный.