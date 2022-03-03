Луганск, 3 марта 2022, 09:34 — REGNUM Войска Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили еще семь населенных пунктов в Донбассе. Об этом 3 марта говорится в сообщении военного ведомства республики.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, в ЛНР заявили, что подразделения Народной милиции освободили от ВСУ 40 населенных пунктов.
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