Даллас, США, , 09:34 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Александр Радулов Александр Головко

В составе «Далласа» шайбы забросили форварды Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон, защитник Райан Сутер и российский нападающий Александр Радулов.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились форварды Филлип Дано и Артур Калиев, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте в Западной конференции с 65 очками.

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