Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга у входа в торгово-развлекательный центр «Академический» пенсионер на иномарке наехал на двух женщин-пешеходов, от чего одна из них скончалась на месте. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на севере Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

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ДТП произошло днем 2 марта у ТРЦ «Академический» на Гражданском проспекте, 41. 76-летний мужчина за рулем своего кроссовера Nissan Murano перепутал передачи при начале движения и совершил наезд на двух пешеходов, а затем въехал в две припаркованные иномарки Hyundai Santa Fe и Toyota Avensis.

«На месте происшествия погибла пенсионерка, ее 62-летняя спутница получила травмы средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.