Чарикар, Афганистан, 3 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Афганистане должностные лица департамента обслуживания Саланга сообщили, что один человек погиб, а другой был ранен, когда грузовик перевернулся на шоссе Саланг. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По словам начальника департамента Абдуллы Убайда, инцидент произошёл в афганской провинции Парван к северу от Саланга, когда грузовой автомобиль Hino отклонился от дороги и врезался в стену.

Он добавил, что в результате происшествия водитель грузовика погиб, а его напарник получил травмы.

Шоссе Саланг уже много раз было свидетелем подобных происшествий.