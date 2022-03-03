Уфа, 3 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что утром 3 марта в г. Октябрьский на ул. Северная столкнулись автомобили «Opel Astra» и ВАЗ-2112.

В результате этого ДТП водитель отечественного автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Помощь медиков потребовалась двум пассажирам автомобиля «Opel Astra» и одному пассажиру автомашины ВАЗ.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом.