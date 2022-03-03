Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ростовской области на развитие агропромышленного комплекса в 2022 году будет направлено 8 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на открытии агропромышленного форума, в котором принимают участие селяне юга России.

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«Правительство России, региональные власти по-прежнему считают поддержку агропромышленного комплекса одним из приоритетов. В этом году из бюджетов всех уровней для АПК Ростовской области будет выделено не менее 8 млрд рублей. При этом беспрецедентная сумма будет направлена из регионального бюджета, для селян предусмотрено почти 5,5 млрд рублей», — подчеркнул глава региона.

По словам Голубева, не прекращается поиск новых мер поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей в сложившихся условиях. Важно в текущем году собрать зерновых культур не ниже урожая 2021 года.

Отмечается также, что в 2021 году донские агропредприятия, используя областные субсидии, приобрели более 5 тыс. единиц сельхозтехники на общую сумму более 14 млрд рублей. В 2022 году за счёт господдержки предприятия АПК планируют приобрести не менее 4,5 тыс. единиц техники.