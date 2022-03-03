Мадрид, 3 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Левая партия Unidas Podemos, являющаяся партнёром Социалистической партии Испании (PSOE) по правящей коалиции, не поддержала решение властей страны об отправке наступательных вооружений Украине. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что второй вице-премьер правительства Испании Йоланда Диас, являющаяся представительницей Unidas Podemos, поддержала решение премьер-министра страны, социалиста Педро Санчеса, тогда как её партия выступила против такого решения.

Это не первые трения между вторым вице-премьером и «фиолетовыми»: ранее между сторонами также вспыхнул конфликт относительно трудовой реформы, которая была поддержана Йоландой Диас.