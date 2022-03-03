Курган, 3 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На вокзале Кургана незаконно продавали расписание движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

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Установлено, что на железнодорожном вокзале Кургана утверждён перечень дополнительных платных услуг для пассажиров и в него была включена услуга предоставления расписания движения поездов.

Отмечается, что правила оказания услуг на железнодорожном транспорте регламентированы постановлением правительства РФ от 27 мая 2021 №810. И за услугу по предоставлению информации о времени отправления и прибытия поездов взимание платы с граждан не предусмотрено.

По представлению прокурора приказ региональной дирекции ОАО «РЖД» отменён.