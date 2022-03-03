Кемерово, 3 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 марта, медицинскую помощь получают 14 911 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 706 случаев заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, 1444 человек выздоровели.

Всего в регионе выявлено 146 808 случаев заражения коронавирусом, 129 763 человека выздоровели, 2134 пациента скончались.