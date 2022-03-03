Якутск, , 09:42 — REGNUM Якутское кино готово заменить фильмы, которые не выйдут на экраны кинотеатров России из-за санкций. Об этом заявил генеральный директор якутской киносети Пётр Чиряев, сообщило News.Ykt.ru.

Цитата из к/ф «Тыгын Дархан». Реж. Никита Аржаков. 2020. Россия

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«Ситуация, конечно, нехорошая, но паниковать сильно не стоит. В мире производится огромное количество фильмов, которые получат шанс выйти на экраны страны, в том числе и якутское кино. Это те фильмы, которые были произведены во время пандемии и переносились из-за нее, которые искали наиболее удобное окно. Некоторые якутские фильмы получат шанс выйти в российский прокат, что в принципе благополучно скажется на всем якутском кино. Таких картин не так много, но они есть», — рассказал Пётр Чиряев.

В пример он привёл фильм «Дьулуур: мас-рестлинг». По словам директора якутской киносети, сейчас ведётся активная работа по заполнению репертуара кинотеатров. Пётр Чиряев также озвучил намерение производителей якутских кинолент начать ориентироваться не только на жителей республики, но и на общероссийского зрителя.

Заместитель директора кинотеатра «Лена» Георгий Николаев предположил, что в прокат также начнёт выходить много азиатских фильмов, будут показывать киноленты Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины. Американский концерн Warner Bros. Entertainment приостановил выход в РФ фильма «Бэтмен», премьера которого в стране была запланирована на 2 марта.