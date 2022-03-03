* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 3 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Семья Саида Мустафы Каземи, бывшего лидера моджахедов, говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в их дом и забрали личную машину семьи, которая была «реликвией семьи Каземи».

Обыск

Каземи сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют очень жёстко при осмотре домов. По словам Саида Масуда Каземи, сына Саида Мустафы Каземи, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее осквернили могилу бывшего лидера моджахедов.

Саид Мустафа Каземи был министром торговли и промышленности, членом парламента и председателем комитета по экономике афганского парламента. Он был убит в результате нападения смертника 6 октября 2007 года в провинции Баглан в ходе парламентского расследования.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят обыски в Кабуле и соседних провинциях с 25 февраля. Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил на пресс-конференции, что за первые два дня операции «были арестованы девять похитителей, шесть боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 53 профессиональных вора».

Однако, жители Кабула обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в насилии, неэтичном поведении и присвоении личного имущества во время обысков.

Например, Фазиль Санчараки, бывший заместитель министра информации и культуры, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бесцеремонно ворвались в его дом.

Ранее источники, близкие к генералу Низамуддину Дадхо, бывшему начальнику департамента дорожного движения Кабула, сообщили, что он подвергся нападению и скончался после жёсткого обыска в его доме. Они утверждают, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неуважительно относились к отставному генералу и всячески оскорбляли его.

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На фотографиях, размещённых в социальных сетях, видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взламывают ворота домов, разбрасывают предметы домашнего обихода и входят в дома людей с тяжёлым и лёгким оружием.

Обыски вызвали широкую критику. Amnesty International заявила, что эти проверки являются нарушением прав человека. Посол ЕС в Афганистане и посол Великобритании также призвали к немедленному прекращению обысков.