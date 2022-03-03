Ярославль, , 09:28 — REGNUM Уже 20 человек, прибывших из Донбасса, обратились в органы власти Ярославской области. Они добрались до региона самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщают власти, эти 20 человек приехали к родственникам и знакомым, которые живут в Ярославской области. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Централизованно регион готов принять 800 беженцев в восьми пунктах временного размещения. Рабочей группой по этому вопросу разработан алгоритм по встрече и доставке людей в пункты временного размещения. Участие в этой работе будут принимать правоохранители, органы социальной защиты, МЧС, медики, а также волонтёры. Уточняется, что для всех прибывших будет предусмотрено экспресс-тестирование на COVID-19.

Региональный департамент госслужбы уже занимается подбором вакансий для трудоустройства беженцев в регионе, а областной департамент образования — вопросом организации обучения в детских садах и школах.

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