Уфа, 3 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Мужчину осудили за убийство пожилой женщины в Уфе. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Убийство

По версии следствия, весной прошлого года подсудимый находился у себя в квартире в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он услышал шум из соседней квартиры и предположив, что шум доноситься из квартиры ниже этажом, решил выяснить с хозяевами отношения.

Сообщается, что обвиняемый через балкон проник в квартиру, никого в ней не нашел и попытался выйти из квартиры в подъезд, где вступил в конфликт с 86-летним соседом. В ходе ссоры подсудимый начал угрожать соседу убийством и ранил его в руку.

«После этого, подсудимый вновь вернулся в чужую квартиры, с балкона которой перелез на лоджию квартиры соседнего дома, где проживала 71-летняя женщина», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что женщина начала высказывать недовольство из-за незаконного проникновения в ее квартиру. Тогда обвиняемый нанес женщине смертельные травмы и скрылся.

По данным фактам в отношении 46-летнего жителя Уфы было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого оперативно задержали. Свою вину он признал.

Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, также взыскал в пользу родственников убитой женщины компенсацию морального вреда в общей сумме 1,3 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вынесен приговор по делу об убийстве 100-летнего фронтовика.