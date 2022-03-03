Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего с начала пандемии в республике скончались 634 носителя коронавируса. В 586 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 48 человек умерли от сопутствующих заболеваний.

Выявлено за сутки 144 новых случая заражения, а общее число случаев инфицирования к настоящему времени достигло 32 120.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 93, за весь период — 25 918. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 681, за весь период — 414 203», — добавили в оперштабе.