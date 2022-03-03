Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве расширен список медицинских специальностей для получения почетных статусов «московская медсестра» и «московский медбрат» сообщается на портале мэра столицы.

Работа медсестры в прививочном кабинете Дарья Драй © ИА REGNUM

К «сестринскому делу» добавилась специальность «сестринское дело в педиатрии». Это что позволяет получить почетный статус медсестрам и медбратьям, работающим с маленькими пациентами.

Все медсестры и медбратья, получившие почетные статусы, в течение пяти лет будет ежемесячно выплачиваться надбавка в размере 7,5 тыс. рублей. Вне зависимости от места работы медика прохождение оценочных процедур является бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года статус «московский врач» получили 108 медицинских работников городских больниц и поликлиник.

Читайте подробнее: Статус «московский врач» с начала года получили 108 специалистов