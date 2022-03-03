Всеволожск, Ленинградская область, , 15:40 — REGNUM Бережливые технологии и нацпроект «Производительность труда» помогли фабрике «БТК групп» во Всеволожске (Ленинградская область) на 61% сократить время протекания процесса от кроя до перемещения готового изделия на склад. Выработка при этом увеличилась на 20%, а незавершенное производство — на 88%. Как сообщает сайт производительность.рф, по итогам реализации нацпроекта суммарный ожидаемый экономический эффект для предприятия составит более 6,5 млн рублей.

На фабрике в Ленинградской области на 20% увеличили выработку пошива курток для силовых структур Производительность.рф

Группа компаний компаний БТК — крупнейший вертикально интегрированный холдинг легкой промышленности России, обеспечивающий полный цикл производства от прядения до пошива готовых изделий.

Компания специализируется на выпуске высокотехнологичного текстиля (ООО «БТК Текстиль», АО «БМК Меланжист Алтая»), разработке и производстве различных видов одежды для промышленных предприятий, коммерческих компаний, министерств и ведомств Российской Федерации (АО «БТК групп»).

Производственные мощности холдинга обеспечивают выпуск 25 млн погонных метров в год смесовых, синтетических тканей и трикотажного полотна, а также более 6 млн швейных изделий в год. По численности сотрудников всех предприятий, входящих в структуру холдинга (более 8000 человек), группа компаний БТК является крупнейшим работодателем в отрасли.

При первоначальной оценке пилотного потока было выявлено 98 узких мест, основные проблемы — большое количество незавершенного производства, лишние перемещения кроя, лишние движения швей во время операции, несбалансированность потока и переделка брака.

Тому, что за период реализации нацпроекта время протекания процесса от кроя до перемещения готового изделия на склад сократилось на 61%, или на 5256 минут (с 8651 до 3395 минут), способствовал ряд решений. Как пояснил руководитель проекта ФЦК Евгений Рулев, например, на участке убрали лишние перемещения заготовок будущего изделия, между рабочими столами швей установили «междустолья», по которым передают заготовки и изменили их ритмичность перемещения.

«Кроме того, ограничили выдачу кроя на рабочие места по объему работы на смену, ранее крой выдавался на весь заказ — на 1−2 недели, что приводило к загромождению площадей цеха», — отметил Евгений Рулев.

В планах компании — тиражирование полученных знаний на процессах производства комплектов штанов, летних и зимних костюмов как на площадке во Всеволожске, так и на остальных предприятиях компании.

«Мы, безусловно, вынесли много полезного в совместной работе с экспертами ФЦК. Мы начали путь по созданию современной производственной системы в компании, но уже видим эффект и планируем применять инструменты бережливого производства и тиражировать опыт, который мы получили, и на других производственных участках», — сказал руководитель рабочей группы предприятия Николай Капитанов.

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель комиссии по образованию и науке партии «Единая Россия» Елена Шмелева напомнила, что одним из главных драйверов роста экономики российский президент Владимир Путин назвал повышение производительности труда.

«Президент справедливо отметил, что оно зависит не только от цифровизации, технической и технологической модернизации производств, но и от развития кадрового потенциала — качества образования и подготовки кадров. Недостаточно создать высокопроизводительные рабочие места, необходимо подготовить специалистов, которые будут на них продуктивно работать и развиваться», — отметила Шмелева.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране.

Для реализации поставленных задач российским правительством разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.