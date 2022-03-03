Сочи, Краснодарский край, , 09:21 — REGNUM Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Сочи не зарегистрировано, сообщили в региональном оперативном штабе утром 3 марта.

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Землетрясение магнитудой 3,0 (4−5 баллов) было зафиксировано около 22:56 в 21 километре от центра города-курорта.

«Пострадавших и разрушений нет. Сообщений от населения в ведомство не поступало», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о землетрясении в Сочи жители рассказали в социальных сетях — сообщения о толчках поступали изо всех районов города.

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