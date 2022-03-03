Нью-Йорк, США, 3 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Алекси Лафренье, Райан Строум, Патрик Немет и Крис Крайдер.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились Райан О'Райлли, Дэвид Перрон и российский форвард Иван Барбашёв.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 73 очка. «Сент-Луис» идёт на третьем месте в Западной конференции с 70 очками.

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