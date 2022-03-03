3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Отмена курсов о Достоевском в Миланском университете открыла глаза многим итальянцам на антироссийскую истерию, развязанную в странах Запада. Пользователи соцсетей считают, что русская культура является фундаментальной частью европейской культуры и её нельзя просто так вычеркнуть.

Владимир Бадмаев, , 10:09 — REGNUM Отмена курсов о Михаиле Достоевском в Миланском университете Бикокка вызвала волну возмущения среди жителей Италии. Страницу учебного заведения в «Фейсбуке» захлестнули негодующие комментарии пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сожжение книг в нацистской Германии

По словам автора курсов, писателя Паоло Нори, решение было принято проректором по учебной работе, чтобы избежать полемики в напряжённый момент. Комментаторы в ответ усомнились в умственных способностях руководства вуза.

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«Вы все кажетесь мне сумасшедшими. Что значит приостановить курс одного из самых престижных писателей в мировой литературе? Русский балет запретят, российские рестораны закроют, водку перестанут продавать? Вы знаете, что даже при тех зверствах, которые мы совершили при фашизме, никто не приостановил изучение «Божественной комедии»? Наша страна пугает меня, кроме принятия совершенно иррациональных и детских решений, она разжигает ненависть к российским гражданам, которые живут в Италии и имеют права самим принимать решения по конфликту», — возмутилась Сара Г.

Михаил Достоевский

«Безумно тупой сумасшедший маккартизм. Я думал, что видел всё после политкорректного бреда последних лет, но оказалось, это не так…» — пишет Андреа К.

«Какая безмерно глупая, бессмысленная вещь. Несколько лет назад открыла для себя величие русской литературы, и сейчас интересно — тот, кто принял это решение, прочитал хоть полстраницы Достоевского, Толстого, Чехова или Набокова?» — задалась вопросом Алессандра П.

«Культура должна нас сближать! Нельзя отталкивать от нас русский народ, поскольку его культура является фундаментальной частью европейской культуры!» — считает Лючия М.

«Может, закроем ещё канал RAI 5 (государственный телеканал о культуре, прим. ИА REGNUM), потому что они только что пьесу показали Толстого и Чехова. Бедная страна в руках идиотов», — предложила Виттория М.

«Мы реально сходим с ума! Речь идет о Достоевском! Вы что, хотите сжечь все книги, в которых говорится о русских авторах, или сжечь произведения русских композиторов? Это чистое безумие!» — отметила Антонелла Р.

«Сейчас очевидно, что мы живем в стране под руководством имбецилов, которые, кроме всего прочего, видимо, никогда не читали ни одной страницы Достоевского. Интересно: если у меня дома найдутся книги Достоевского, Гоголя, Толстого, меня арестуют?» — не понимает Мафалда Л.

«То, что это действие происходит в университете — это не просто невероятно, а неприемлемо», — считает Даниела М.

«Тот, кто принял это решение, должен уйти в отставку. И пусть воспользуется свободным временем, чтобы почитать Достоевского», — призвал Микеле Дз.

«Американская культура свалилась и на нас, в конце концов», — посетовала Сильвия Д.

«И это многое говорит о том, насколько объективной может быть информация об этой войне», — резонно заметила Франческа К.

Геббельс. Советская карикатура

Добавим, что после поднявшейся волны возмущения руководство университета отменило предыдущее решение, объявив, что курс пройдёт по расписанию. Однако осадок у наблюдателей остался.

«Мне как бывшему студенту Бикокка стало очень стыдно, когда я прочитал, что вы хотели отменить курс о Достоевском. Слава Богу, что сделали шаг назад, но удручающий осадок остался», — пишет Алессандро Т.

«Проректор открыла «Википедию» и узнала, что Достоевский умер в 1881 году?» — язвительно осведомился Макс К.

«Единственное, как можно вернуть достоинство этому вузу, это, конечно, не восстановление курсов, а немедленная отставка ректора», — заявил Джулио Л.

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